Нас много!1
- 5.08.2020, 14:51
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Белорусы ответили трусливому «таракану».
В последнее время представители «тараканьей» власти начали особенно нервничать из-за бело-красно-белых флагов. В ответ белорусы вывесили еще больше национальных символов.
«Все флаги не заберешь. Нас слишком много», - пишет телеграм-канал «Баста!».
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