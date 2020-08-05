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Нас много!

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  • 5.08.2020, 14:51
  • 5,598
Нас много!

Белорусы ответили трусливому «таракану».

В последнее время представители «тараканьей» власти начали особенно нервничать из-за бело-красно-белых флагов. В ответ белорусы вывесили еще больше национальных символов.

«Все флаги не заберешь. Нас слишком много», - пишет телеграм-канал «Баста!».

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