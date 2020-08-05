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Великобритания напомнила белорусским властям о демократических свободах

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  • 5.08.2020, 15:05
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Великобритания напомнила белорусским властям о демократических свободах

Позиция Лондона была доведена до белорусского посла.

Беларусь должна поддерживать демократические свободы, заявила заместитель госсекретаря Великобритании, министр по вопросам европейского соседства и делам Америки Уэнди Мортон на встрече с послом Беларуси Сергеем Алейником перед окончанием его дипломатической миссии, сообщает «Интерфакс».

«В ходе встречи министр Мортон поблагодарила господина посла за семь лет белорусско-британского сотрудничества и выразила обеспокоенность по поводу обращения с кандидатами, гражданским обществом и СМИ в преддверии президентских выборов», - говорится в сообщении посольства Великобритании в Беларуси.

В дипмиссии подчеркнули, что Мортон в очередной раз обозначила позицию Великобритании о том, что Беларусь должна поддерживать демократические свободы.

В начале июня США, ЕС и Великобритания призвали Минск обеспечить проведение мирных и свободных выборов президента Беларуси.


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