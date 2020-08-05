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SpaceX провела первые летные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса

  • 5.08.2020, 16:35
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SpaceX провела первые летные испытания прототипа ракеты для колонизации Марса
Фото: Reuters

Ракета-носитель должна выводить на орбиту полезную нагрузку массой более 100 тонн.

Американская корпорация SpaceX провела успешные лётные испытания прототипа второй ступени ракеты-носителя “Старшип”. Пуск прошёл на полигоне Бока-Чика в Техасе, трансляция велась на ютьюб-канале NASASpaceFlight, передает “Радио Свобода”.

Во время испытаний прототип поднялся на 150 метров, переместился в сторону и совершил мягкую посадку на заданную часть испытательной площадки.

“Старшип” — это перспективная сверхтяжёлая ракета, состоящая из двух многоразовых ступеней. Вторая должны будет служить в качестве грузового или пассажирского космического корабля.

SpaceX разрабатывает "Старшип" для перевозки людей и грузов на Луну и, в перспективе, для колонизации Марса. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна выводить на орбиту полезную нагрузку массой более 100 тонн.


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