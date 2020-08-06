Минфин делает хорошую мину при плохой игре 3 6.08.2020, 8:51

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

При этом выпускаются облигации, о которых мало кто знает.

Чиновники наперегонки сообщают, что пик кризиса пройден, девальвации не будет и с бюджетом все неплохо. Параллельно продаются выпуски валютных облигаций, о которых знает только узкий круг игроков, пишут banki24.by.

В среду Минфин собрал журналистов, чтобы сообщить им данные об исполнении бюджета. В связи с кризисом эта статистика оказалась ожидаемо неважной. Министр финансов Селиверстов выдал, что потери в доходной части бюджета могут достигнуть 4 млрд BYN.

Что будет в 2021 году, когда закончится «заначка» из профицитов прошлых лет, чиновник не распространялся. Недобор денег 4 августа частично объяснил Лукашенко. Ему Минфин докладывает подробно и очень оперативно, тогда как основная масса белорусов получает куцую информацию с месячной задержкой.

По данным Лукашенко «от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд BYN». Нефтяные разборки — это первый квартал, когда РФ перестала поставлять в Беларусь нефть в прежних объемах и по прежним схемам. Также министр подтвердил планы ведомства о кратном расширении дефицита республиканского бюджета.

Если по закону дефицит должен был составить 995,1 млн BYN, то по итогам полугодия дефицит расширили до 2,153 млрд BYN. Селиверстов утверждает, что это еще не конец. К концу года дефицит бюджета может разрастись до 5 млрд BYN — впятеро выше, чем по начальному плану. Как позитив министр финансов подал профицитное исполнение в июле.

За этот месяц Минфину удалось сжать накопленный дефицит с 1,8 до 1,4 млрд BYN. Такую «удачу» легко объяснить. В первый месяц каждого квартала предприятия платят повышенные суммы налогов, так как часть из них перешла на поквартальный метод уплаты. К налогам добавляются еще и дивиденды госорганизаций.

Поэтому в июле легко свести бюджет с профицитом — деньги льются рекой. Впрочем, достижения июля 2020 года меркнут, если сравнить их с докризисным июлем 2019-го. В тот месяц профицит республиканского бюджета подскочил аж на 951 млн BYN. Уже в августе после июльского раздолья настанут серые будни.

Это понятно по оживлению Минфина на рынке валютных облигаций. В первом полугодии продажи «минфиновок» шли по ниспадающей: январь — 78,4 млн USD, февраль — 46,47 млн USD, март — 35,14 млн USD, апрель — 29,95 млн USD, май — 19,19 млн USD, июнь — 0,86 млн USD.

В июле не разместили вообще ничего. И вот 3 августа в непубличном формате произошла продажа облигаций 270 выпуска на 75 млн USD под 2,25% годовых на срок 2 года. Кое-что собираются реализовать и на аукционной основе: анонсирован выпуск № 271 на 50 млн USD под 4,5% с обращением 7,5 года.

Уже из приведенных условий видно, что ВГДО 270 были весьма специфичными бумагами. Деваться Минфину некуда: он сам еще до кризиса запланировал, что надо взять с внутреннего рынка 600 млн USD. За 7 месяцев чиновники «накраудфандили» только 210 млн USD.