Активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова забрали отбывать присужденные ранее «сутки» 6.08.2020, 9:44

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В последнее время у активиста были проблемы с высоким давлением.

Сегодня в семь часов утра 6 августа сотрудники милиции задержали по месту жительства активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова, сообщает сайт spring96.org.

Позже подруга Кулакова Майя Наумова сообщила правозащитникам, что активиста забрали отбывать вынесенные ему ранее 15 суток административного ареста.

В последнее время Леонид Кулаков имеет большие проблемы с высоким давлением, принимает лекарства и практически не выходит из дома.

Еще 19 июля суд Первомайского района Минска вынес постановление о привлечении Кулакова к административной ответственности по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (участие в неснкционированном массовом мероприятии).

В деле два эпизода - участие активиста в пикетах по сбору подписей за выдвижение Сергея Тихановского в кандидаты возле Комаровского рынка 30 и 31 мая.