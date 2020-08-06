Год гордости и достоинства 6.08.2020, 10:58

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Фото: Getty Images

Для белорусов наступило особенное время.

«Моя мама - пенсионер, - пишет читательница Telegram-канала «Баста!». - Живет в Минске, была на предыдущих акциях, и вот что она сказала сегодня:

«Я пойду, пойду на все акции протеста. Я понимаю все риски, но я сделаю это для себя, чтобы прервать порочный круг. Иначе я просто не буду себя уважать. Иначе я останусь жить в своей «внутренней Колыме».

Сейчас я вижу во многих из нас черты моих родителей, которых уже нет в живых: не высовывайся, посадят, страшно, пусть лучше другие... И я такая... И так я учила своих детей... И если я не переборю свой страх сегодня, то эта Колыма будет тянуться поколениями.

А я так не хочу.

Мне было страшно идти на первый митинг, но больше не страшно. Я почувствовала такое облегчение, мне стало легче дышать. Этот год для меня особенный - год победы над собой, год гордости и достоинства, год, когда я чувствую, что я первая из многих моих поколений предков, поднимаю голову, улыбаюсь и иду вперед. Ради себя, ради детей и внуков».

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