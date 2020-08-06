«Чиновники строят масштабный памятник бесхозяйственности и тупости!» 17 6.08.2020, 12:47

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Гомельский историк высказалась о возобновлении строительства флагштока за не бюджетные деньги.

Вот уже полгода весь город обсуждает строительство нового «важного» объекта городской инфраструктуры — флагштока на площади Ленина, который стоит почти полтора миллиона рублей, пишет «Сильные новости».

При проектировании дорогостоящий проект столкнулся с множеством проблем, которые, в первую очередь, создавали сами жители города. Например, гомельчане опубликовали петицию, которую подписали более 4,5 тысяч человек, раскрашивали ограждение стройки неловкими надписями, активно выступали против строительства в социальных сетях.

В начале мая у проекта благоустройства площади Ленина с установкой флагштока появились проблемы с законом и проект отправили на доработку. В конце мая стало известно, что строительство флагштока прекращено, а на этом месте планируют разбить клумбу и украсить место малыми архитектурными формами.

Однако 27 июля состоялся официальный прием граждан председателем Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрием Гайкевичем. На прием попал активист и инженер-строитель Станислав Слепухин. Как сообщает активист, на его вопрос по поводу строительства флагштока в Гомеле Гайкевич дал четкий ответ: флагштоку быть.

Гайкевич пояснил, что данный проект очень важен, так как флагшток будет демонстрировать государственную символику. На счет финансирования объекта чиновник ответил, что проект реализуется не за бюджетные средства. Кто же все-таки платит за проект, Гайкевич не уточнил.

Строительство объекта за 1, 5 млн рублей не оставляет равнодушным никого. По поводу флагштока высказалась гомельский историк Мария Булавинская.

«В Гомеле продолжили строить флагшток. Несмотря на протесты людей, несмотря на нарушение закона, несмотря ни на что! Власти уверенно демонстрируют, что им наплевать на мнение горожан, наплевать на мнение специалистов, наплевать на закон (который скорректировали, но уже после начала строительства). Чиновники нам заявляют этим флагштоком: мы победили вас, вы — никто, глупость и безвкусие прежде всего!

Флагшток строят с февраля, под давлением общественности несколько раз работы останавливались. Каждое новое прибытие техники на площадку вызывало у горожан обеспокоенность. Но сегодня флагшток вызывает больше смех: чиновники строят себе масштабный памятник. Это будет памятник бесхозяйственности и тупости. Он будет такой же масштабный (60-метровый флагшток), как и те бессмысленные преобразования в городе, которые были совершены за последние 26 лет гомельскими "градостроителями".

Только пока чиновники всего этого не понимают. Они думают, что людей больше всего возмутила стоимость проекта. Поэтому сегодня они переобулись и заявили, что средства на проект пойдут не за бюджетные, а за чьи — не важно, просто не бюджетные и все, не переживайте. А то, что уже все давно знают все особенности этого проекта: конструкцию флагштока давно приобрели, что все делали в нарушение закона, что уже куча слитых документов с негативными оценками проекта различных госорганов — для них это мелочи в "правовом" государстве. Для них общественное мнение — ничто, ведь опирается конструкция флагштока только на милицейские дубинки и судейские молоточки.

Чиновники на столько просты, что до сегодняшнего дня говорят что-то вроде: Чем выше флагшток, тем больше патриотизма! Надо признать, что 60-метровый флагшток за миллионы-это действительно очень сильно! Весомый гвоздь в эту систему будет забит в Гомеле местными чиновниками».