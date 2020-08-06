Владимир Милов: Что из себя представляет луканомика 5 6.08.2020, 18:54

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Российский экономист рассказал о печальных результатах правления Лукашенко.

В своем свежем выпуске передачи «Где деньги?» известный российский политик и экономист Владимир Милов простым и понятным языком анализирует то, что из себя представляет экономика Беларуси по результатам 26-летнего правления Лукашенко, а также что с ней станет в ближайшем будущем.

Результаты удручающие, но поправимы, если во главу государства встанет человек, который закончил нечто большее, чем Белорусскую сельскохозяйственную академию.