Россияне отказались кредитовать правительство 7.08.2020, 9:47

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Фото: Reuters

Политика Минфина РФ закончилась провалом.

Надежды Минфина привлечь население к финансированию дефицита бюджета, похоже, терпят крах.

Инвесторы-физлица массово отказываются от вложений в государственные облигации, за счет которых правительство покрывает «дыру» в казне, пишет finanz.ru.

С начала года Минфин продал облигации федерального займа на 1,612 трлн рублей, а чистый объем размещений (с учетом погашений) составил 1,096 трлн рублей.

Но у граждан бумаги интереса не вызвали. Доля ОФЗ в активах на брокерских счетах физлиц с начала года упала почти вдвое - с 9,1% до 4,8%, свидетельствует статистика НАУФОР (Национальной ассоциацией участников фондового рынка), которую приводит «Интерфакс».

В денежном выражении физлица избавились примерно от трети вложений в госдолг: на начало года это было 291 млрд рублей, а на конец июня - 192 млрд.

Приток средств населения на фондовый рынок бьет рекорды: с начала года граждане отнесли на брокерские счета и в доверительное управление 800 млрд рублей, увеличив общую сумму до 4 трлн рублей. Количество уникальных клиентов Московской биржи увеличилось на 1,5 миллиона.

Но рынок госдолга эта денежная лавина обошла стороной. Более того, согласно статистике НАУФОР, у физлиц в принципе падает интерес к российским активами. Так, например, доля акций РФ в портфелях снизилась с 23,5% до 20%.

Частные инвесторы стремятся вложить деньги в валютные и иностранные финансовые инструменты. Доля зарубежных акций на брокерских счетах физлиц выросла более чем вдвое - с 3,5% до 8,2%; доля валютных облигаций (евробондов) - с 16,9% до 19,9%.

Люди спасаются на рынке от низкой доходности вкладов, которая в отдельных банках уже сопоставима с уровнем инфляции (3,4%, по данным Росстата). «Ставка по депозитам падает, ставка ЦБ снижается и люди думают, что мне делать с деньгами?» - говорит Константин Церазов, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» и глава совета директоров «Открытие Брокер».

Гособлигации предсказуемо проигрывают битву за деньги клиентов, жаждущих доходности. Ставки самых коротких ОФЗ (с погашением в 2021 году) составляют 4,04% годовых, а самых длинных, 19-летних бумаг - 6,22%.

«Поскольку ставка ЦБ фиксирует ставку депозитную на низком уровне, запущен очень долгосрочный механизм... притока людей на фондовый рынок, потому что непонятно, что делать с деньгами», - поясняет Церазов.

Этот тренд продолжится, считает он: «Количество людей, которые будут приходить на рынок, пробовать, инвестировать, зарабатывать, искать альтернативу депозиту, он очень, очень долгосрочный. Я не скажу, что десятилетиями (он продлится), но на ближайшие пять лет - это тот тренд, который мы хотим захватить».