закрыть
7 августа 2020, пятница, 16:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лепс отказался выступать в поддержку Лукашенко

4
  • 7.08.2020, 15:39
  • 4,622
Лепс отказался выступать в поддержку Лукашенко

Российский певец не приедет в Витебск 8 августа.

Российский певец Григорий Лепс сообщил, что не будет выступать в Витебске 8 августа. Об этом он написал в комментарии к видео с конкурса «Новая волна-2019» на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет», — говорится в сообщении.

«Никаких комментариев», — заявил РБК директор Лепса Владимир Урюпин на просьбу прокомментировать решение артиста.

На 8 августа, за день до президентских выборов, в городах Беларуси были намечены концерты российских артистов, в том числе Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова и групп «Фабрика», «Дискотека Авария», «Кар-Мэн» и «Краски».

Накануне, 6 августа, исполнители сообщили, что запланированные концерты не состоятся. Как мы ранее писали, после появления афиш с российскими исполнителями им в социальные сети начали писать жители Беларуси с призывом не поддерживать выступлениями Лукашенко. От участия отказались Леонид Агутин, группы RASA, «Кар-Мэн», а также певица Оксана Ковалевская из группы «Краски».


популярное за неделю

Мнение

Улица, которая ведет к победе
Улица, которая ведет к победе Ирина Халип
Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина