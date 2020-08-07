Лепс отказался выступать в поддержку Лукашенко 4 7.08.2020, 15:39

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Российский певец не приедет в Витебск 8 августа.

Российский певец Григорий Лепс сообщил, что не будет выступать в Витебске 8 августа. Об этом он написал в комментарии к видео с конкурса «Новая волна-2019» на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет», — говорится в сообщении.

«Никаких комментариев», — заявил РБК директор Лепса Владимир Урюпин на просьбу прокомментировать решение артиста.

На 8 августа, за день до президентских выборов, в городах Беларуси были намечены концерты российских артистов, в том числе Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова и групп «Фабрика», «Дискотека Авария», «Кар-Мэн» и «Краски».

Накануне, 6 августа, исполнители сообщили, что запланированные концерты не состоятся. Как мы ранее писали, после появления афиш с российскими исполнителями им в социальные сети начали писать жители Беларуси с призывом не поддерживать выступлениями Лукашенко. От участия отказались Леонид Агутин, группы RASA, «Кар-Мэн», а также певица Оксана Ковалевская из группы «Краски».