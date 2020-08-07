Белорусы жалуются на отсутствие наличной валюты в банкоматах 7.08.2020, 18:28

Есть проблемы с доступом к интернет-банкингам.

Читатели сообщают телеграм-каналу «Баста» о проблемах с доступом к интернет-банкингу «Приорбанка», а также отсутствию наличной валюты в банкоматах.

4 августа сайт Charter97.org сообщал, что в Минске начались перебои с валютой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.