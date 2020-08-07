Белорусы жалуются на отсутствие наличной валюты в банкоматах
- 7.08.2020, 18:28
Есть проблемы с доступом к интернет-банкингам.
Читатели сообщают телеграм-каналу «Баста» о проблемах с доступом к интернет-банкингу «Приорбанка», а также отсутствию наличной валюты в банкоматах.
4 августа сайт Charter97.org сообщал, что в Минске начались перебои с валютой.
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