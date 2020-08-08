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Стадионы скандируют: «Жыве Беларусь!»

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  • 8.08.2020, 8:24
  • 8,576
Стадионы скандируют: «Жыве Беларусь!»
Иллюстрационное фото

Из-за этого власти отменяют матчи.

Чем ближе выборы (досрочное голосование уже в разгаре, а главный день Х – 9 августа), тем выше накал. Спорт и политика неожиданно оказались совсем уж рядом. Во многих городах местом встречи кандидатов с избирателями определили стадионы. Но что-то в итоге пошло не так. На встречи приходило очень уж много людей, и арены вдруг одна за одной стали приходить в негодность. Там что-то ломалось и лопало, и эти места становились непригодными для митингов. Мероприятия альтернативного кандидата Светланы Тихановской отменялись одно за другим, но тут наметился тренд, встревоживший людей, обличенных властью, пишет tribuna.com.

Люди и без митингов начали выражать свою гражданскую позицию, используя для этого любые подходящие поводы. Например, футбольные матчи. Неделю назад в Гродно, когда играли «Неман» с минским «Динамо», с трибун зазвучало «Жыве Беларусь!».

Несколько дней спустя аналогичную кричалку затянули в Солигорске. В четверг на стадионе «Строитель» играли «Шахтер» и брестское «Динамо». Поединок, вероятно, находился под угрозой срыва, ведь в начале недели на арене должны были встретиться сторонники Тихановской, да очень не вовремя лопнули трубы – говорили, что аварийные работы могут растянуться на пару недель. К счастью, порядок в коммуникациях восстановили гораздо быстрее, футболу ничто не помешало. А людям никто не смог помешать скандировать то самое – «Жыве Беларусь!» (видео содержит эти слова, впечатлительным лучше не смотреть).

Велика вероятность, что этим бы все не закончилось. На пятничный вечер в Минске был намечен поединок между «Динамо» и «Смолевичами». На игру зазывали не только клубы, но и оппозиционный телеграм-канал Nexta. Игра рисковала стать рекордной по посещаемости, но в пятницу утром билеты на нее вдруг перестали продавать. Об этом попросили организаторы матча. Поползли слухи о переносе – и скоро они оправдались.

Чем же могли напугать организаторов болельщики? Кроме лозунга «Жыве Беларусь!» на ум ничего не проходит. В итоге матч отменили, а заодно и еще одну встречу в столице, намеченную на субботу – между «Минском» и «Славией».

Такое решение в Белорусской федерации футбола объяснили форс-мажором. В чем именно заключается форс-мажор, в Доме футбола говорить отказались.


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