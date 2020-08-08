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Обнуленыш

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 8.08.2020, 9:34
  • 4,563
Обнуленыш

И с энергетикой в РФ не задалось.

Опубликованы данные таможенной службы РФ по важнейшим экспортным товарам за первые 5 месяцев этого года (в том числе и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Теперь Россия не энергетическая «СверхДержава», а пшенично-растительномасляная.

С энергетикой не задалось: падение по нефти на треть, по газу — более половины.

Впрочем, общая картина все равно не меняется: путинская РФ обычная сырьевая колония, подавляющий объем экспорта — продукция самого низкого передела.

С таким результатом (и текущим, и общим) нормальный руководитель запирается в кабинете и стреляется.

Но мы уже опытным путем установили, что офицерской чести у нашего руководителя нет (после того, как он клялся ею про пенсионный возраст), мужские качества также отсутствуют, невелика и храбрость — по любому поводу прячется в личном бункере.

Обнуленыш, он и в Африке Обнуленыш.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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