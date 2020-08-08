Катерина Пытлева: Беларусь проснулась – этот процесс необратим 1 8.08.2020, 11:09

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Катерина Пытлева

В стране поднялась серьезная волна.

Катерина Пытлева – белорусская теле- и радиоведущая. Среди прочего она работала и на государственном канале "Беларусь 1" в развлекательном шоу "День в большом городе" – о любви, моде, быте, культуре. Ее отстранили от эфиров, когда она написала против влестей пост в фейсбуке.

Телеканал "Настоящее время" поговорил с Катериной Пытлевой о ситуации в Беларуси.

– Как бы вы объяснили иностранцу, который не живет в Беларуси и плохо разбирается в том, что здесь происходит, что сейчас происходит в стране?

– Беларусь проснулась. Раньше жители нашей страны – даже те, кто был против Лукашенко, – находились в каком-то разочаровании, апатии, что все равно ничего не изменится, ничего не будет. Кто-то пытался что-то делать, но все равно дальше каких-то митингов и разгонов это не заходило. Какого-то серьезного движения, волны не поднималось. На этот раз она поднялась. И к этой волне присоединились те люди, которые были аполитичны. И почему "проснулась" – потому что те, кто не верил, те, кто был уверен, что "а кто, если не он", – они увидели альтернативы. Беларусь открыла глаза, и мне кажется, этот процесс уже необратим.

– Покажите ваш браслетик, расскажите о нем. Это стало символом?

– Да, я присоединилась к движению "Честные люди". Мне очень нравится, что у нас появилась в этом отношении большая активность в стране. Многие, кто раньше вообще не задумывался о выборах, а может быть, даже и не ходил, записываются в наблюдатели, распространяют листовки о том, как голосовать, что нельзя участвовать в досрочном голосовании, что нужно следить за тем, чтобы выборы были прозрачными, за тем, что нужно зарегистрироваться на платформе "Голос", которая проводит альтернативный подсчет голосов. И эта белая ленточка – это символ тех людей, которые за честные выборы. Это здорово. Мне нравится – это как отличительный знак. Ты идешь по улице – ты можешь не носить ту или иную символику. Белая ленточка ни к чему не обязывает, но зато ты видишь, как много людей вокруг, которые поддерживают честные выборы и которые хотят перемен.