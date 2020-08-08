закрыть
8 августа 2020, суббота, 16:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Узбекистане вступительные экзамены в вузы проведут на стадионах

  • 8.08.2020, 14:47
  • 1,463
В Узбекистане вступительные экзамены в вузы проведут на стадионах
Иллюстрационное фото

Они будут проходить дважды в день — в прохладное время суток.

Власти Узбекистана из-за пандемии коронавируса поручили провести вступительные экзамены в высшие учебные заведения на стадионах.

Об этом сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзийоева по итогам совещания по организации приема абитуриентов, передает «Радио Свобода».

Такое решение власти объяснили тем, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и недостаточно вместительны, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Экзамены на стадионах предлагают проводить дважды в день — в прохладное время суток. Весь процесс планируется завершить за 12−14 дней. Министерствам и ведомствам поручено «тщательно» подготовить стадионы и сообщить студентам об их дислокации.

В этом году для обучения в высших учебных заведениях страны выделено более 162 тысяч мест в бакалавриате и более 10 тысяч в магистратуре. В 91 вуз страны документы подали более 1,4 миллиона человек, на одно место претендуют около 11 абитуриентов.

По официальным данным, в Узбекистане на коронавирусной инфекцией заболели 28 809 человек. Однако независимые источники утверждают, что число умерших намного превышает официальную статистику.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%»
Как Лукашенко превратился в «таракана» и «Сашу 3%» Андрей Санников, The Insider
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
«Европейская Беларусь» поддержала инициативу телеграм-каналов о действиях граждан 9-10 августа
Лукашенко полностью растерял свою легитимность
Лукашенко полностью растерял свою легитимность Иван Яковина
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал важное заявление по Беларуси Жозеп Боррель