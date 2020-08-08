В Узбекистане вступительные экзамены в вузы проведут на стадионах 8.08.2020, 14:47

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Иллюстрационное фото

Они будут проходить дважды в день — в прохладное время суток.

Власти Узбекистана из-за пандемии коронавируса поручили провести вступительные экзамены в высшие учебные заведения на стадионах.

Об этом сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзийоева по итогам совещания по организации приема абитуриентов, передает «Радио Свобода».

Такое решение власти объяснили тем, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и недостаточно вместительны, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Экзамены на стадионах предлагают проводить дважды в день — в прохладное время суток. Весь процесс планируется завершить за 12−14 дней. Министерствам и ведомствам поручено «тщательно» подготовить стадионы и сообщить студентам об их дислокации.

В этом году для обучения в высших учебных заведениях страны выделено более 162 тысяч мест в бакалавриате и более 10 тысяч в магистратуре. В 91 вуз страны документы подали более 1,4 миллиона человек, на одно место претендуют около 11 абитуриентов.

По официальным данным, в Узбекистане на коронавирусной инфекцией заболели 28 809 человек. Однако независимые источники утверждают, что число умерших намного превышает официальную статистику.