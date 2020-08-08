«В воздухе запах свободы, запах победы» 2 8.08.2020, 15:31

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Фото: intex-press.by

Настает самый важный день.

Об эмоциях накануне 9 августа телеграм-каналу «Баста!» рассказал читатель.

«Завтра настанет день Х. События последних дней показали, что по стране выйдет миллион беларусов! Все эти месяцы мы чувствовали сплоченность и силу наших людей, - пишет читатель. - Митинги, вело- и автопробеги, флешмоб солидарности, листовки и надписи по всей Беларуси — страна проснулась и пути назад нет. У меня захватывает дух от того, что 26-летний террор прекратится. После четверти века рабства так непривычно ощущать в воздухе запах свободы, запах победы. Жыве Беларусь! Победа за нами!».

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