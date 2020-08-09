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Сторож минской школы раскрыла фальсификации на выборах и записала видео

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  • 9.08.2020, 8:23
  • 28,044
Сторож минской школы раскрыла фальсификации на выборах и записала видео
Иллюстрационное фото: Reuters

Смелая женщина обратилась к согражданам.

Мы честные и смелые люди, и эта замечательная женщина один из ярких примеров!

Сторож минской школы № 204 Фоминская Светлана Владимировна раскрыла фальсификации на досрочном голосовании, сообщает телеграм-канал МКБ.

«Мы честные и смелые люди, и эта замечательная женщина один из ярких примеров!

От имени народа Беларуси обещаем помочь каждому человеку, который решится выступить против беспредела», - пишет телеграм-канал.


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