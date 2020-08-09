Сторож минской школы раскрыла фальсификации на выборах и записала видео

Сторож минской школы раскрыла фальсификации на выборах и записала видео34
- 9.08.2020, 8:23
- 28,044
Смелая женщина обратилась к согражданам.
Мы честные и смелые люди, и эта замечательная женщина один из ярких примеров!
Сторож минской школы № 204 Фоминская Светлана Владимировна раскрыла фальсификации на досрочном голосовании, сообщает телеграм-канал МКБ.
«Мы честные и смелые люди, и эта замечательная женщина один из ярких примеров!
От имени народа Беларуси обещаем помочь каждому человеку, который решится выступить против беспредела», - пишет телеграм-канал.