Лукашенко — ноль, а нас 97% 5 Наталья Радина

9.08.2020, 9:56

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Фото: tut.by

План действий на 9 и 10 августа.

Наша свобода совсем близко. У этого насквозь прогнившего поганого режима нет никаких шансов. Однако сейчас необходимы мобилизация и концентрация всех наших сил и возможностей. Важны солидарность и поддержка, смелость и мужество.

Ясно, что никаких выборов при Лукашенко нет. Ясно, что его подельники снова сфальсифицируют итоги. Борщеварка Ермошина при пустых участках на досрочном голосовании уже нарисовала явку в 41,7 процента. Мы для них вообще не люди: нас не видят, не слышат, не замечают, голоса нагло крадут, а паспортные данные используются, как угодно и кем угодно.

Но, может быть, хватит? Сколько еще лет жизни мы должны отдать этому прожорливому паразиту, захватившему нашу страну?

Пора показать, что мы есть. Заставить их увидеть, услышать и заметить нас. И сделать это можно только одним способом — выйдя на улицу. Это наше конституционное право и право, прописанное в Декларации прав человека — требовать проведения свободных и честных выборов на мирных акциях протеста.

Лукашенко — никто, ноль. Он незаконно удерживает власть более двух десятков лет и впереди его ждут только суд и тюрьма. Все, кто будет пытаться ему помогать продлить агонию — фальсификаторы голосования или омоновские опричники — автоматически записываются в соучастники преступления и обязательно будут подвергнуты люстрации.

Самое главное — понимать, насколько их мало. Нас 97 процентов. И это не просто красивые слова, это реальность. Вся страна восстала против этого колхозного режима. Нам просто надо быть вместе и, несмотря ни на что, не сдаваться.

Какой общий план действий? В день голосования, 9 августа, людей призывают собираться возле избирательных участков в центральных районах городов ко времени их закрытия в 20:00 для подведения итогов независимых подсчетов голосов (платформа «Голос» и другие).

На следующий день, в понедельник, 10 августа, уже с утра необходимо будет реагировать на заявления властей. Если признают поражение, то миллионы белорусов выйдут на праздничное шествие. Если будут врать, то миллионы белорусов их спокойно опровергнут через Всебелорусскую забастовку и ежедневные демонстрации протеста во всех белорусских городах с 19:00.

Они хотят отключить интернет? Прекрасно. Не надо паниковать. Выходите на улицу, чтобы своими глазами увидеть, как творится история.

Нас невозможно отключить от мира и свободы. Миллионы людей на планете следят за нами и желают победы.

Мы — большинство. Мы — сила. А они — отжившее прошлое, которое судорожно пытается цепляться за нас. Однако без шансов. Прошлое никогда не возвращается. Впереди — только будущее. Свободное и счастливое.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org