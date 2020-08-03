закрыть
3 августа 2020, понедельник, 9:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции

20
  • Наталья Радина
  • 3.08.2020, 7:43
  • 13,521
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Наталья Радина

От людей в погонах будет зависеть развитие ситуации в стране.

Я сама дочь военного. Отец 25 лет отслужил в военной авиации. Наша семья много лет прожила в гарнизонах и военных городках, в том числе пять лет в 1980-х годах в польской Легнице, где размещался штаб Северной группы войск Вооруженных сил СССР. В 1986 году отец был ликвидатором аварии в Чернобыле, его экипаж на вертолетах Ми-6 сбрасывал свинец на горящий реактор атомной станции. В 1988 году должен был лететь в Афганистан, но спасла трагическая случайность: в Грузии упал вертолет Ми-26, на которых стали летать белорусские летчики. На время проверки приостановили полеты, а тут начался вывод войск...

В Кобрине, где я родилась, располагалась старейшая вертолетная часть Беларуси. Она была сформирована в 1962 году как 65-й отдельный вертолётный полк. Поэтому среди моих родственников и соседей - много военных. Есть среди них и милиционеры.

В нашей семье никогда не было «гражданской войны», хотя часть родственников какое-то время поддерживала Лукашенко, а я всю сознательную жизнь была против этого режима. Конечно, мы могли спорить по этому поводу до хрипоты, но продолжали по-родственному любить и поддерживать друг друга.

Сейчас в нашей большой семье никто не спорит. В ней царит абсолютное единодушие: Лукашенко достал и должен скорее уйти.

Поэтому я думаю, что знаю настроения среди силовиков. Большая часть из них - против этого режима. Их родные и близкие тоже выходили на пикеты по сбору подписей и митинги в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Их отцы и матери тоже получают нищенские пенсии, а жены — нищенские зарплаты. Они хотят, чтобы их дети не уезжали из страны, а могли реализовать себя на родине. Все они ходят в те же магазины и покупают продукты по тем же высоким ценам, оплачивают абсурдные налоги и поборы и видят, что жизнь в Беларуси никак не развивается к лучшему, а только катится в тартарары.

Сегодня захватившая власть клика пытается толкать сотрудников силовых структур на совершение преступления. И я хочу обратиться к военнослужащим и сотрудникам милиции.

Помните, что в глазах белорусов и всего цивилизованного мира Лукашенко — нелегитимный президент. Все избирательные кампании и референдумы, которые проходили в Беларуси, не признаны международным сообществом свободными и демократическими.

Все приказы неадекватного царька — незаконны. А приказ идти против своего народа — незаконен вдвойне. Это преступление не имеет срока давности.

Вы давали присягу белорусскому народу, а не узурпатору. Ваш долг — защищать соотечественников, а не трусливого Сашу 3%.

Я обращаюсь к родственникам военнослужащих и сотрудников милиции. Разговаривайте со своими мужьями, отцами, сыновьями, внуками. Призывайте их не идти против собственного народа и совести. Совершить преступную ошибку легко, жить потом с этим — трудно.

Я уверена, что Лукашенко и его подручные обязательно предстанут перед судом. Не дайте вашим близким стать соучастниками их преступлений, иначе им придется сесть вместе с ними на одну скамью.

Я обращаюсь ко всем белорусам: разговаривайте со своими знакомыми, соседями и друзьями из силовых структур. Именно от того, как поведут себя люди в погонах, будет зависеть развитие ситуации в нашей стране. Доброе слово, сказанное вовремя, может многое предотвратить и изменить.

В эти переломные дни мы должны быть как никогда едины и солидарны. Должны стать стеной. Почувствовать себя одним народом. Быть вместе. И тогда обязательно победим.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org


популярное за неделю

Мнение

Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип