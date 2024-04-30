Норвегия выделила $600 млн на усиление ПВО Украины 30.04.2024, 22:54

Об этом сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 апреля, поблагодарил Норвегию, которая выделила $600 миллионов на поддержку Украины в этом году.

«Я благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стьоре за решение увеличить поддержку Украины на $600 миллионов в этом году», — пишет он в соцсети Х.

Зеленский добавил, что большая часть этих средств будет использована для укрепления противовоздушной обороны Украины, что является нашим главным приоритетом в защите жизней.

«Мы ценим неизменную поддержку Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность поддержать нас в самое критическое время. Вместе мы защищаем Украину и остальную Европу от российского террора», — пишет президент Украины.