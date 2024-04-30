закрыть
30 апреля 2024, вторник, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвегия выделила $600 млн на усиление ПВО Украины

  • 30.04.2024, 22:54
Норвегия выделила $600 млн на усиление ПВО Украины

Об этом сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 апреля, поблагодарил Норвегию, которая выделила $600 миллионов на поддержку Украины в этом году.

«Я благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стьоре за решение увеличить поддержку Украины на $600 миллионов в этом году», — пишет он в соцсети Х.

Зеленский добавил, что большая часть этих средств будет использована для укрепления противовоздушной обороны Украины, что является нашим главным приоритетом в защите жизней.

«Мы ценим неизменную поддержку Норвегии, понимание наших насущных потребностей и готовность поддержать нас в самое критическое время. Вместе мы защищаем Украину и остальную Европу от российского террора», — пишет президент Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох