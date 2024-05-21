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ВСУ за три недели разбили полдивизиона ЗРК «Бук» россиян

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  • 21.05.2024, 18:51
  • 2,016
ВСУ за три недели разбили полдивизиона ЗРК «Бук» россиян

Видеофакт.

Операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций за три недели разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов «Бук» российских оккупантов на одном из операционных направлений. Об этом 21 мая сообщается в Facebook командования ССО ВСУ.

Отмечается, что три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая.

Четвертый российский «Бук» украинские военные уничтожили на днях, добавили в командовании ССО.

«Во время разведывательных действий операторы обнаружили местоположение «Бук». По враждебной цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном», – сказано в сообщении.

Как подчеркнули в ССО, это одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций.

«Результат точной работы ССО – горящие остатки российского железа. Идем дальше!» – говорится в сообщении.

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