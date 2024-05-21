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В Минске снова дымились автобусы МАЗ

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  • 21.05.2024, 19:00
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В Минске снова дымились автобусы МАЗ

Два инцидента произошли в разных районах столицы.

В Минске снова дымились автобусы МАЗ. Два инцидента произошли в разных районах столицы.

В районе Уручья у автобуса возникла проблема с генератором. В результате произошло задымление. Водитель воспользовался огнетушителем. Автобус отбуксировали в автопарк для ремонта.

Два инцидента произошли в разных районах столицы.

Аналогичный случай произошел с автобусом № 84 на остановке «Петровщина». Там сработала система пожаротушения. Водитель обесточил автобус.

В обоих случаях пострадавших не было.

Два дня назад в Минске на проспекте Машерова сгорел автобус МАЗ. Подобные происшествия регулярно происходят и в Беларуси, и за рубежом (прежде всего в России). Из-за западных санкций на производстве иностранные комплектующие заменили «аналогичными», но они оказались совсем не аналогичными.

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