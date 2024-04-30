Жителей Улан-Удэ эвакуируют из-за пожаров 30.04.2024, 23:44

Огонь уже в черте столицы Бурятии.

Жителей столицы Бурятии Улан-Удэ, живущих на окраине города, эвакуируют в связи с лесными пожарами. Во вторник огонь перекинулся на частный сектор, расположенный в городской черте.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил, что власти экстренно разворачивают пункты временного размещения для эвакуированных.

Согласно данным МЧС, к утру 30 апреля площадь пожара возле Улан-Удэ составляла около десяти тысяч квадратных метров, огнём были охвачены несколько десятков жилых домов и хозяйственных построек.

Сильные лесные пожары фиксируют в Бурятии с начала апреля, их причиной власти называют безветренную и сухую погоду. По официальным данным, огонь уже уничтожил свыше 140 гектаров территории. Только за последние сутки в Бурятии выявлены восемь новых очагов возгорания.