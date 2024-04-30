Вышел финальный трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство» 1 30.04.2024, 22:32

В мировой прокат картина выходит уже 10 мая.

На YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер грядущего фильма «Планета обезьян: Новое царство».

В мировой прокат картина выходит уже 10 мая. Фильм рассказывает историю, которая разворачивается спустя несколько поколений после правления Цезаря. Завязка относительно бесхитростная: молодая обезьяна должна обрести союзницу из мира людей, чтобы вместе противостоять противникам.

«Новое царство», если все пойдет по плану, даст старт новой кинотрилогии во вселенной «Планеты обезьян». Без Цезаря и Плохой обезьяны, но с новыми героями с собственными мотивами. Актерский состав также обновился: Ноа играет Оуэн Тиг, а одичавшую девушку — Фрейя Аллан (Цирилла из «Ведьмака»).