закрыть
30 апреля 2024, вторник, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вышел финальный трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

1
  • 30.04.2024, 22:32
Вышел финальный трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

В мировой прокат картина выходит уже 10 мая.

На YouTube-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер грядущего фильма «Планета обезьян: Новое царство».

В мировой прокат картина выходит уже 10 мая. Фильм рассказывает историю, которая разворачивается спустя несколько поколений после правления Цезаря. Завязка относительно бесхитростная: молодая обезьяна должна обрести союзницу из мира людей, чтобы вместе противостоять противникам.

«Новое царство», если все пойдет по плану, даст старт новой кинотрилогии во вселенной «Планеты обезьян». Без Цезаря и Плохой обезьяны, но с новыми героями с собственными мотивами. Актерский состав также обновился: Ноа играет Оуэн Тиг, а одичавшую девушку — Фрейя Аллан (Цирилла из «Ведьмака»).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох