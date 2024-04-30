Белорусы стали больше путешествовать 30.04.2024, 23:06

И внутренний, и внешний туризм активизировался.

Почти 388 тыс. белорусских туристов выехало за границу в 2023 году. Такие данные приведены в статистическом сборнике Белстата.

Число туристов, по сравнению с 2022-м, выросло почти на 126 тыс. человек.

В лидерах предпочтений путешественников – Турция и Египет (132,8 тыс. и 77 тыс. туристов из Беларуси). На третьем месте – ОАЭ (65,8 тыс. человек).

Активно посещали белорусы Грузию (30,3 тыс.), Италию (10,4 тыс.), Грецию (10,2 тыс.).

Общее количество выездных поездок в прошлом году превысило 4,2 млн.

Развивался и внутренний туризм: если в 2022-м число турпоездок по стране среди белорусов составляло почти 17,2 тыс., то в 2023-м – уже 19,8 тыс.

Турпоток в Беларусь рухнул

Тем не менее по числу въехавших в страну туристов – серьезное проседание. Так, количество иностранцев, посетивших Беларусь, упало более чем в три раза, по сравнению с 2020 годом (8 662 человека против 27 290).

Самое ощутимое падение по Польше. Если четыре года назад в Беларусь приезжало почти 13,6 тыс. поляков, то в прошлом – всего 88. Сильно снизился поток туристов из Литвы (с 6 719 человек в 2020-м до 939 в 2023-м).

А вот туристов из Латвии стало приезжать куда больше – почти в четыре раза (4 214 человек в прошлом году). Это лидер по числу иностранных туристов, не считая страны СНГ.