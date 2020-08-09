Тупик Лукашенко 1 Константин Сонин

9.08.2020, 12:37

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Его рейтинг ничтожен.

Судя по сообщениям о досрочном голосовании на президентских выборах в Белоруссии, хорошо видны массовые фальсификации — причем масштаб соответствует оценкам независимых социологов, по которым Лукашенко просто напрямую проигрывает Тихановской. То, что под арестом уже находится 1 500 (полторы тысячи) человек, это только подтверждает — понятно, что если бы Лукашенко был бы хоть сколько-нибудь популярен, то массовые аресты бы не понадобились. То, что до выборов были арестованы основные оппоненты — это доказательство того, что он бы им проиграл при выборах «один на один». То, что аресты продолжаются сейчас означает, что его популярность «ниже порога», от которого можно фальсифицировать так, чтобы поверили.

Понятно, что в воскресенье поздно вечером будем объявлено о крупной победе Лукашенко и за этим последуют массовые мирные демонстрации протеста. Его поддерживает такая ничтожно малая часть населения, то эти демонстрации будут очень крупными. В подобной ситуации тридцать пять лет назад на Филиппинах военные перешли на сторону граждан. (15 февраля 1986 года было объявлено о «крупной победе» президента Маркоса, сидевшего в кресле уже двадцать лет, но эта «победа» над вдовой оппозиционера была достигнута только массовыми фальсификациями и демонстрации начались сразу после объявления о «победе».) Есть ли в Беларуси столь ответственные военные — не уверен, но реально другого выхода нет. Лукашенко может арестовать еще несколько тысяч человек, может спровоцировать беспорядки, может продержаться с помощью арестов и выдавливания из страны несколько лет, но никакого выхода из тупика у него нет.

В далеком двадцатом веке ключевым методом мирного протеста были забастовки. Они были действенны в демократических условиях, они же валили авторитарные режимы. В XXI веке массовые забастовки не играли такой важной роли, но в какой-то ситуации могут сыграть. При таком отсутствии поддержки, как у Лукашенко, мирная забастовка госслужащих — даже просто пассивная, может сыграть важную роль. Но это не главное — Беларуси с Лукашенко может вообще не угрожать никакое активное действие. Основная угроза — это то, что каждый белорус, наблюдая за дезинтеграцией государственной власти — вот то, что происходит сейчас в прямом эфире — будет работать на своем рабочем месте чуть меньше, чем если бы страну возглавлял лидер хоть с какой-то поддержкой. То есть «забастовка против Лукашенко» будет не «5% граждан перестают работать», а «90% граждан работают на 5% меньше». Поскольку эти 90% — это ровно те, кто создает добавленную стоимость (в отличие от чиновников и силовиков), то это гарантирует отсутствие роста.

Экономические показатели Беларуси в последние десять лет уже плохие, а будут, если Лукашенко удержит власть, еще хуже. Нет никакого сценария, при котором власть, удерживаемая целиком за счет репрессий, обеспечивает возможности для экономического роста. Все 100% эпизодов экономического роста в авторитарных режимах (таких примеров много) — это эпизоды, в которых режим удерживается за счет того, что какая-то значительная часть производительного населения богатеет и живет лучше + поддерживается какой-то уровень репрессий. Китайское правительство все сорок лет быстрого роста после смерти Мао было авторитарным и репрессивным — но, главное, всегда были быстро богатевшие сотни миллионов человек. Быстрый рост в первые сталинские годы привел к смерти миллионов крестьян, но десятки миллионов жителей городов жили все лучше и лучше. Примеров, чтобы страна устойчиво развивалась при лидере, который утратил поддержку всех производительных социальных групп и опирается только на силовиков, нет. Чем быстрее белорусы избавятся от Лукашенко, тем будет лучше.

Константин Сонин, «Фейсбук»