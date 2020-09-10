Как в Беларуси выросли цены 1 10.09.2020, 16:55

6,244

Фото: depositphotos

Инфляция становится более чувствительной.

По официальным данным Национального статистического комитета, потребительские цены в августе по сравнению с июлем выросли на 0,2%, к уровню декабря 2019-го — на 3,8%. В годовом измерении инфляция составила 5,6%, пишет сайт naviny.by.

В августе по отношению к июлю цены на продовольственные товары снизились на 0,6% (с начала года — выросли на 2,5%), на непродовольственные — выросли на 0,9% (на 4,3%), на услуги — выросли на 0,6% (на 5,4%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».