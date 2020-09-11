Белорусы забрали с валютных вкладов более $2,4 миллиардов 13 11.09.2020, 8:58

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Отток валюты из банков принял беспрецедентный характер.

Нацбанк наконец разместил статистику рублевых и валютных депозитов по итогам августа. В ней есть что посмотреть: некоторые изменения беспрецедентные, пишут banki24.by.

Как известно, в августе состоялась просадка белорусского рубля, которая наделала немало шума на внутреннем валютном рынке и привела к рекордному обвалу ЗВР.

Радикальные подвижки произошли и на рынке депозитов предприятий и населения. В терминологии Нацбанка депозиты бывают переводные и другие. Переводные депозиты — это в основном остатки на карт-счетах граждан, расчетных счетах предприятий и иных инструментов сбережения до востребования.

Другие депозиты — это вклады, как их понимает большинство простого населения, то есть деньги, размещенные в банках на определенный срок.

В начале сентября были опубликованы ответы членов правления Нацбанка Дмитрия Мурина и Дениса Горегляда на вопросы издания «Беларусь сегодня». Мурин сообщил журналистам, что в августе «сформировался повышенный, в некоторые дни даже ажиотажный, спрос на валюту».

По словам Мурина, «до середины последней декады августа спрос со стороны физических лиц постоянно увеличивался», а «затем подключились к массированному приобретению валюты и юридические лица». Судя по всему, для приобретения валюты в августе предприятия и населения использовали рублевые депозиты.

Например, за август по сравнению с июлем средние остатки на рублевых депозитах предприятий сократились аж на 1,082 млрд BYN! 21 августа Нацбанк решил бороться с покупкой валюты за счет «лишних» рублей и временно остановил выдачу кредитов овернайт.

Пока срок ограничений составляет 3 недели — с 24 августа по 15 сентября. Если судить по оборотам биржевых торгов в последние дни, некоторый позитивный эффект от этих ограничений уже имеется.

Что касается рублевых депозитов населения, то за август (к июлю) средние остатки на срочных вкладах в «зайчиках» сократились на 169,1 млн BYN. Для сравнения: в июле падение остатков достигало 52,6 млн BYN, в апреле (после весенней девальвации) — 162,6 млн BYN. В августе физлица снизили остатки на всех видах валютных депозитов на 226,2 млн USD.

Аналогичное падение отмечалось в апреле 2020 года — минус 272 млн USD. Если делить депозиты по группам, то сокращение переводных составило 45 млн USD, других — 181,2 млн USD. На переводных депозитах физлиц в среднем остались лежать 1,489 млрд USD, на других — 5,416 млрд USD.

Другие депозиты физлиц в валюте с момента достижения ими максимального объема (в октябре 2015 года) сократились уже на 2,413 млрд USD. Это значит, что почти 5 лет у населения не происходит никакого накопления богатства. Белорусы только тратят деньги, запасенные на черный день.

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