Белоруски вышли на Женский марш (Онлайн) 12.09.2020, 15:04

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Фото:ТАСС

На площади свободы в Минске уже больше тысячи человек.

Сегодня в Беларуси проходит Женский марш.

Сбор в 15:00. Минск. Площадь Свободы.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

15.27 Брутальные задержания продолжаются. Крики девушек карателей не останавливают.

15.23 Нине Багинской стало плохо. Люди требуют врача.

15.19 Женщина отбивает Нину Багинскую.

15.15 Женщины начали срывать балаклавы с карателей.

15.14 Девушки окружили автобус силовиков, куда ранее посадили задержанных, и отбивают своих.

15.13 Женщины стали в сцепки, чтобы их не могли задержать.

15.12 Каратели напали на мирно протестующих женщин.

15.11 Возле Ратуши уже около тысячи человек. Женщины скандируют: «Я гуляю!».

15.08 На площади Свободы уже более пятисот человек, включая легендарную Нину Багинскую.

15.00 На площади Свободы собрались десятки участниц Марша.

Фото:ТАСС

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