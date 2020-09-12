закрыть
12 сентября 2020, суббота, 15:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруски вышли на Женский марш (Онлайн)

  • 12.09.2020, 15:04
  • 5,473
Белоруски вышли на Женский марш (Онлайн)
Фото:ТАСС

На площади свободы в Минске уже больше тысячи человек.

Сегодня в Беларуси проходит Женский марш.

Сбор в 15:00. Минск. Площадь Свободы.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

15.27 Брутальные задержания продолжаются. Крики девушек карателей не останавливают.

15.23 Нине Багинской стало плохо. Люди требуют врача.

15.19 Женщина отбивает Нину Багинскую.

15.15 Женщины начали срывать балаклавы с карателей.

15.14 Девушки окружили автобус силовиков, куда ранее посадили задержанных, и отбивают своих.

15.13 Женщины стали в сцепки, чтобы их не могли задержать.

15.12 Каратели напали на мирно протестующих женщин.

15.11 Возле Ратуши уже около тысячи человек. Женщины скандируют: «Я гуляю!».

15.08 На площади Свободы уже более пятисот человек, включая легендарную Нину Багинскую.

15.00 На площади Свободы собрались десятки участниц Марша.

Фото:ТАСС
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич