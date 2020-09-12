Белоруски вышли на Женский марш (Онлайн)
- 12.09.2020, 15:04
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На площади свободы в Минске уже больше тысячи человек.
Сегодня в Беларуси проходит Женский марш.
Сбор в 15:00. Минск. Площадь Свободы.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
15.27 Брутальные задержания продолжаются. Крики девушек карателей не останавливают.
15.23 Нине Багинской стало плохо. Люди требуют врача.
15.19 Женщина отбивает Нину Багинскую.
15.15 Женщины начали срывать балаклавы с карателей.
15.14 Девушки окружили автобус силовиков, куда ранее посадили задержанных, и отбивают своих.
15.13 Женщины стали в сцепки, чтобы их не могли задержать.
15.12 Каратели напали на мирно протестующих женщин.
15.11 Возле Ратуши уже около тысячи человек. Женщины скандируют: «Я гуляю!».
15.08 На площади Свободы уже более пятисот человек, включая легендарную Нину Багинскую.
15.00 На площади Свободы собрались десятки участниц Марша.