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«Крумкачы» и «Локомотив» начали матч с аплодисментов в знак солидарности

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  • 12.09.2020, 19:39
  • 2,062
«Крумкачы» и «Локомотив» начали матч с аплодисментов в знак солидарности

После стартового свистка футболисты не начали играть, а стояли на месте.

12 сентября проходит футбольный матч гомельского «Локомотива» против минского клуба «Крумкачы». После стартового свистка спортсмены не начали играть, а некоторое время просто стояли на местах под аплодисменты зрителей, а также хлопали сами, пишет gomel.today.

Ранее футболисты объясняли, что так выражают солидарность и протестуют против насилия. Несколько дней назад таким же образом начался матч «Крумкачей» с ФК «Гомель».

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