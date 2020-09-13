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«В осенний призыв у таракана вообще не будет армии»

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  • 13.09.2020, 9:28
  • 13,947
«В осенний призыв у таракана вообще не будет армии»

Никто не хочет служить бывшей власти.

В осенний призыв у таракана вообще не будет армии, пишет читатель телеграм-канала "Баста!"

"Моя мама работает врачом психотерапевтом в системе здравоохранения, - пишет читатель. - Сейчас идет осенний призыв.

Она и ее коллеги, такие же женщины и матери, уже две недели ставят диагнозы или выписывают направление на "обследование" с которыми не берут в армию. Приходят мальчишки, они спрашивают: "В армию идти хочешь защищать бывшего правителя и стоять у Стелы направив автомат в свой народ?" 9 из 10 отвечают что, конечно, нет. И мама ставит им различные диагнозы по психическому здоровью с которыми не берут в армию. Естественно с их согласия.

Вчера направила двух парней в центр психического здоровья в Минске, в народе "Новинки". Проверить мои слова легко: просто съездить туда, там нет свободных мест. Все отделения забиты. Парни "косят" кто как может. И так делают много врачей у которых проходят медкомиссию призывники. У моей мамы точно также подруга ЛОР ставит липовую глухоту, а знакомая окулист ставит липовую глаукому. Мораль сей басни такова, что в осенний призыв у таракана вообще не будет армии! И поделом".

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