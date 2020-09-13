закрыть
13 сентября 2020, воскресенье, 11:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ

2
  • 13.09.2020, 11:05
  • 3,416
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Фото: AFP

Право и обязанность сопротивляться тирании у белорусов есть.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко в программе сайта Charter97.org Studio Х97 заявил следующее:

— Все милиционеры Беларуси могут проходить по одной статье. 357 статья УК – «незаконное удержание власти неконституционными методами, повлекшее смерть людей» (статья предусматривает высшую меру наказания - прим.ред). То есть они все попадают. Лукашенко нелегитимный президент. В отличие от того же Виктора Януковича, который пытался стать диктатором, но был законно избранным, они выполняют приказы незаконного правителя. Им надо про это думать.

Я думаю, что в белорусской революции, как и в ряде других стран, может быть сочетание методов ненасильственного и насильственного сопротивления. Но в этом виноваты сами власти, потому что если лидеры оппозиции сознательно выбрали путь ненасильственного сопротивления, то люди в регионах, в районах будут просто защищать свои жизни, свое имущество, свое человеческое достоинство любыми методами.

Мы помним, что, например, в Декларации о независимости США, американской Конституции, во второй поправке есть правило, что народ не просто может сопротивляться тирану, а обязан сопротивляться тирании в Америке с помощью оружия. Поэтому при всех издержках наличия оружия у населения, американцы не отказались от второй поправки к Конституции.

У нас нет права на ношение оружия, но право и обязанность сопротивляться тирании и иностранному вмешательству у белорусов есть.

Как говорили наши лидеры, Статкевич, Северинец, Тихановский, только длительные массовые протесты и забастовки приведут нас к цели. Хотелось бы, чтобы этот период был короче, чтобы происходил быстрее, но будет ровно столько, сколько необходимо.

Полное видео программы можно посмотреть тут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич