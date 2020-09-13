Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ 2 13.09.2020, 11:05

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Фото: AFP

Право и обязанность сопротивляться тирании у белорусов есть.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко в программе сайта Charter97.org Studio Х97 заявил следующее:

— Все милиционеры Беларуси могут проходить по одной статье. 357 статья УК – «незаконное удержание власти неконституционными методами, повлекшее смерть людей» (статья предусматривает высшую меру наказания - прим.ред). То есть они все попадают. Лукашенко нелегитимный президент. В отличие от того же Виктора Януковича, который пытался стать диктатором, но был законно избранным, они выполняют приказы незаконного правителя. Им надо про это думать.

Я думаю, что в белорусской революции, как и в ряде других стран, может быть сочетание методов ненасильственного и насильственного сопротивления. Но в этом виноваты сами власти, потому что если лидеры оппозиции сознательно выбрали путь ненасильственного сопротивления, то люди в регионах, в районах будут просто защищать свои жизни, свое имущество, свое человеческое достоинство любыми методами.

Мы помним, что, например, в Декларации о независимости США, американской Конституции, во второй поправке есть правило, что народ не просто может сопротивляться тирану, а обязан сопротивляться тирании в Америке с помощью оружия. Поэтому при всех издержках наличия оружия у населения, американцы не отказались от второй поправки к Конституции.

У нас нет права на ношение оружия, но право и обязанность сопротивляться тирании и иностранному вмешательству у белорусов есть.

Как говорили наши лидеры, Статкевич, Северинец, Тихановский, только длительные массовые протесты и забастовки приведут нас к цели. Хотелось бы, чтобы этот период был короче, чтобы происходил быстрее, но будет ровно столько, сколько необходимо.

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