«Лукашенковские военные заходили на территорию Украины, этому есть сотни свидетельств»
- 30.04.2024, 11:20
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Белорус ответил хренинскому идеологу.
Начальник Главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский заявил, что «Россия никогда не просила Беларусь принимать участие в войне против Украины.
И лукашисты якобы никак не участвовали в путинском вторжении. Читатель сайта Charter97.org остро ответил идеологу из ведомства Виктора Хренина:
— Наверное, от переизбытка мощи Кремль выпрашивает купить втридорога оружие в Иране и КНДР. Премудрые путинисты даже из Лаоса додумались несколько десятков 70-летних Т-34 припереть через Дальний Восток.
Лукашенковские военные заходили на территорию Украины в 2022, чему есть сотни свидетельств. Тогда нелегитимный по-шакальи надеялся урвать кусок от обещанной Путиным быстрой победы. Поняв, что блицкрига не будет, самозванец сообразил, что его открытое участие в войне будет быстрым и болезненным самоубийством. Но лукашисты уже заработали на Гаагу участью в путинских преступлениях.