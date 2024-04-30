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«Лукашенковские военные заходили на территорию Украины, этому есть сотни свидетельств»

  • 30.04.2024, 11:20
  • 1,722
«Лукашенковские военные заходили на территорию Украины, этому есть сотни свидетельств»

Белорус ответил хренинскому идеологу.

Начальник Главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский заявил, что «Россия никогда не просила Беларусь принимать участие в войне против Украины.

И лукашисты якобы никак не участвовали в путинском вторжении. Читатель сайта Charter97.org остро ответил идеологу из ведомства Виктора Хренина:

— Наверное, от переизбытка мощи Кремль выпрашивает купить втридорога оружие в Иране и КНДР. Премудрые путинисты даже из Лаоса додумались несколько десятков 70-летних Т-34 припереть через Дальний Восток.

Лукашенковские военные заходили на территорию Украины в 2022, чему есть сотни свидетельств. Тогда нелегитимный по-шакальи надеялся урвать кусок от обещанной Путиным быстрой победы. Поняв, что блицкрига не будет, самозванец сообразил, что его открытое участие в войне будет быстрым и болезненным самоубийством. Но лукашисты уже заработали на Гаагу участью в путинских преступлениях.

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