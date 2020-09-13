Еще пять футболистов присоединились к призыву прекратить насилие в Беларуси
- 13.09.2020, 17:50
Под обращением подписались уже 98 футболистов.
Еще пять футболистов присоединились к призыву прекратить насилие в Беларуси.
В видеообращении 5 игроков "Шахтера" Александр Гутор, Руслан Хадаркевич, Юрий Кендыш, Никита Корзун и Роман Бегунов говорят, что они против начилия.
Таким образом, под обращением подписались уже 98 игроков высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных, отмечает Tribuna.com.