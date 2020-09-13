Еще пять футболистов присоединились к призыву прекратить насилие в Беларуси 13.09.2020, 17:50

Иллюстрационное фото

Под обращением подписались уже 98 футболистов.

Еще пять футболистов присоединились к призыву прекратить насилие в Беларуси.

В видеообращении 5 игроков "Шахтера" Александр Гутор, Руслан Хадаркевич, Юрий Кендыш, Никита Корзун и Роман Бегунов говорят, что они против начилия.

Таким образом, под обращением подписались уже 98 игроков высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных, отмечает Tribuna.com.

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