Создательница видео «Футболисты против насилия»: Мы готовим еще несколько роликов 14.09.2020, 22:05

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фото: by.tribuna.com

Футболисты могут присоединиться в любой момент.

Создательница ролика «Футболисты против насилия» Александра Никитушкина сообщила, что готовит еще несколько роликов, передает «Трибуна».

– Перед интервью ты говорила, что к тебе уже обратились с просьбой люди, желающие перевести ролик на английский.

– Да, связались представители одной организации, попросили прислать список футболистов на английском языке. Они хотят сделать переводы на шесть языков, а потом распространить по международным СМИ. Но, в принципе, видео и так уже разошлось по сети. Его многие посмотрели и в России, и в Украине.

Хочу добавить: вы можете присоединиться в любой момент. То, что вышло видео, не значит, что остальные не имеют права высказаться. Наоборот. Более того, могу сказать, что мы готовим еще несколько роликов, – сказала Никитушкина.

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