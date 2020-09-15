В мире почти зарегистрировано почти 30 миллионов случаев COVID-19
- 15.09.2020, 12:58
Самое больше количество заболевших зафиксировано на американском континенте.
В мире уже более 29 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 928 763 случаях смерти и около 20 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.
США – 6 554 821
Индия – 4 930 236
Бразилия – 4 345 610
Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 1 069 873
Перу – 729 619
Колумбия – 721 892
Мексика – 671 716
ЮАР – 650 749
Испания – 593 730
Аргентина – 565 446