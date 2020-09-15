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В мире почти зарегистрировано почти 30 миллионов случаев COVID-19

  • 15.09.2020, 12:58
В мире почти зарегистрировано почти 30 миллионов случаев COVID-19
Фото: Getty Images

Самое больше количество заболевших зафиксировано на американском континенте.

В мире уже более 29 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 928 763 случаях смерти и около 20 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.

США – 6 554 821

Индия – 4 930 236

Бразилия – 4 345 610

Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 1 069 873

Перу – 729 619

Колумбия – 721 892

Мексика – 671 716

ЮАР – 650 749

Испания – 593 730

Аргентина – 565 446

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