Николай Статкевич: Мы сделаем свою страну свободной и достойной 3 15.09.2020, 19:02

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Николай Статкевич

Супруга одного из лидеров оппозиции опубликовала письмо от мужа.

Марина Адамович, супруга политзаключенного Николая Статкевича, опубликовала письмо от мужа.

– Но главное, на что я надеюсь, что мы сделаем свою страну свободной и достойной. Где люди смогут хорошо жить в каждом городе и деревне. Где им не придется искать работу в Минске или в других странах, чтобы прокормить свои семьи. Это хорошая и благородная задача. И я никогда не пожалел, что взялся за нее, – написал в письме политик, который находится за решеткой с конца мая.

Напомним, в отношении Николая Статкевича возбуждено уголовное дело по ст. 342.

19 августа стало известно, что его из СИЗО на Володарского перевели в Жодино, а вскоре – что срок пребывания под стражей продлен еще на два месяца.

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