закрыть
15 сентября 2020, вторник, 19:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Николай Статкевич: Мы сделаем свою страну свободной и достойной

3
  • 15.09.2020, 19:02
  • 2,514
Николай Статкевич: Мы сделаем свою страну свободной и достойной
Николай Статкевич

Супруга одного из лидеров оппозиции опубликовала письмо от мужа.

Марина Адамович, супруга политзаключенного Николая Статкевича, опубликовала письмо от мужа.

– Но главное, на что я надеюсь, что мы сделаем свою страну свободной и достойной. Где люди смогут хорошо жить в каждом городе и деревне. Где им не придется искать работу в Минске или в других странах, чтобы прокормить свои семьи. Это хорошая и благородная задача. И я никогда не пожалел, что взялся за нее, – написал в письме политик, который находится за решеткой с конца мая.

Напомним, в отношении Николая Статкевича возбуждено уголовное дело по ст. 342.

19 августа стало известно, что его из СИЗО на Володарского перевели в Жодино, а вскоре – что срок пребывания под стражей продлен еще на два месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос