закрыть
15 сентября 2020, вторник, 22:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Побег из рубля

  • Игорь Николаев
  • 15.09.2020, 22:06
  • 2,592
Побег из рубля
Игорь Николаев

Почему для российской валюты наступают тяжелые времена.

Иногда может показаться, что рубль после своего очередного проседания всегда откатывается назад. Вот и сейчас, после того, как рубль опустился до 76 рублей за доллар США, а потом качнулся назад, как раз такой момент. Однако горькая правда жизни состоит в том, что откатывается он не так далеко, как хотелось бы, и в результате общая тенденция на ослабление сохраняется.

Следует напомнить факты рублевой ретроспективы:

Относительно стабильным курс рубля был только в 2000-2013 годах.

Если в конце декабря 2000-го года доллар США стоил чуть более 28 рублей, то в конце декабря 2013 года он стоил немногим менее 33 рублей.

Зато в конце декабря 2014 года за доллар США уже давали более 56-ти рублей.

Ну, а сколько он стоит сегодня, мы все прекрасно знаем.

Были ли откаты у рубля? Были, но тенденция однозначна: рубль слабеет, и за последние шесть с половиной лет он подешевел в валютном измерении в 2,5 раза. Это — факт, с которым ничего не поделаешь, его можно только констатировать. На откат, конечно, надеяться можно, но, чтобы эти надежды не были напрасными, лучше постараемся трезво оценить нынешние обстоятельства для рубля.

Во-первых, «засветила» угроза новых санкций против России в связи с произошедшим с Алексеем Навальным. Во-вторых, мировые цены на нефть опять качнулись вниз, ниже 40 долларов США за баррель.

Отличие новой санкционной истории в том, что триггером ее развития является правительство Германии и лично канцлер Ангела Меркель, которая допустила, что новые меры могут коснуться проекта «Северный поток–2».

Никогда еще вопрос санкций в такой увязке со стороны европейцев не обсуждался. И очевидно, что ведущую роль в этом процессе сыграет именно Германия.

Угроза антироссийских санкций и снижение мировых цен на нефть как никогда «удачно» легли на уже сформировавшуюся в последние недели тенденцию на ослабление рубля. Дело в том, что в конце июля 2020 года Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня – 4,25%. В результате деньги, которые коммерческие банки занимают у Банка России, подешевели до рекордно низкого уровня.

До рекордно низких уровней снизился и процент, который смогут получать владельцы российских гособлигаций. То есть иностранцы (и не только), которые раньше с большой выгодой для себя меняли валюту на рубли и покупали на них российские облигации, чтобы получить высокий процентный доход, теперь потеряли к этому активу интерес. При низкой ключевой ставке Банка России все эти операции (продал валюту — купил рублевые облигации — получил высокий процентный доход в рублях — поменял рубли на валюту и получил столь же высокий валютный доход), которые именуются керритрейдом, лишаются экономического смысла.

Да, доход в валюте пока еще можно получить путем покупки-продажи российских облигаций, но если учесть плату за риск со всеми конвертациями, то работать с рублем становится невыгодно, спрос на него снижается. Вот нерезиденты — владельцы рублевых российских облигаций и стали выходить из них. А тут еще угроза новых санкций. Не то что выходить из российских ГКО будешь — побежишь из них.

На самом деле процесс выхода из рублевых облигаций начался еще весной 2020 года. Рекордно высокого уровня доля нерезидентов в российских облигациях достигла 1 марта 2020 года — 34,9% (6,0% — ключевая ставка Банка России), на 1 июля 2020 годы их было уже 30,6% (ставка 4,5%) на 1 августа 2020 года доля нерезидентов уменьшилась до 29,8%. Понижение ставки до 4,25% стало своеобразным рубиконом. То есть новые обстоятельства лишь усиливают ранее сформировавшуюся плохую тенденцию для рубля.

Кстати, есть еще один момент — психологический. Сегодня в паре доллар–евро предпочтительнее выглядит евро. А евро уже достигало на днях отметку в 90 рублей, за которой замаячил сторублевый рубеж. Такие рубежи называют психологически важными, потому что они сами превращаются в самостоятельный фактор влияния. Их рассматривают как вполне реальные ориентиры, которые скоро будут достигнуты. Вот и рубеж в 100 рублей за евро сегодня уже начал манить и притягивать.

Одним словом, рубль хоть и может откатываться назад, но все равно это будет движение вниз. Перефразируя ленинское «Шаг вперед, два шага назад», можно сказать и так: «Два шага вниз, шаг вверх». Одна надежда — не помчаться вниз, перепрыгивая через несколько ступеней.

Игорь Николаев, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос