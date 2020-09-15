Побег из рубля Игорь Николаев

15.09.2020, 22:06

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Игорь Николаев

Почему для российской валюты наступают тяжелые времена.

Иногда может показаться, что рубль после своего очередного проседания всегда откатывается назад. Вот и сейчас, после того, как рубль опустился до 76 рублей за доллар США, а потом качнулся назад, как раз такой момент. Однако горькая правда жизни состоит в том, что откатывается он не так далеко, как хотелось бы, и в результате общая тенденция на ослабление сохраняется.

Следует напомнить факты рублевой ретроспективы:

Относительно стабильным курс рубля был только в 2000-2013 годах.

Если в конце декабря 2000-го года доллар США стоил чуть более 28 рублей, то в конце декабря 2013 года он стоил немногим менее 33 рублей.

Зато в конце декабря 2014 года за доллар США уже давали более 56-ти рублей.

Ну, а сколько он стоит сегодня, мы все прекрасно знаем.

Были ли откаты у рубля? Были, но тенденция однозначна: рубль слабеет, и за последние шесть с половиной лет он подешевел в валютном измерении в 2,5 раза. Это — факт, с которым ничего не поделаешь, его можно только констатировать. На откат, конечно, надеяться можно, но, чтобы эти надежды не были напрасными, лучше постараемся трезво оценить нынешние обстоятельства для рубля.

Во-первых, «засветила» угроза новых санкций против России в связи с произошедшим с Алексеем Навальным. Во-вторых, мировые цены на нефть опять качнулись вниз, ниже 40 долларов США за баррель.

Отличие новой санкционной истории в том, что триггером ее развития является правительство Германии и лично канцлер Ангела Меркель, которая допустила, что новые меры могут коснуться проекта «Северный поток–2».

Никогда еще вопрос санкций в такой увязке со стороны европейцев не обсуждался. И очевидно, что ведущую роль в этом процессе сыграет именно Германия.

Угроза антироссийских санкций и снижение мировых цен на нефть как никогда «удачно» легли на уже сформировавшуюся в последние недели тенденцию на ослабление рубля. Дело в том, что в конце июля 2020 года Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня – 4,25%. В результате деньги, которые коммерческие банки занимают у Банка России, подешевели до рекордно низкого уровня.

До рекордно низких уровней снизился и процент, который смогут получать владельцы российских гособлигаций. То есть иностранцы (и не только), которые раньше с большой выгодой для себя меняли валюту на рубли и покупали на них российские облигации, чтобы получить высокий процентный доход, теперь потеряли к этому активу интерес. При низкой ключевой ставке Банка России все эти операции (продал валюту — купил рублевые облигации — получил высокий процентный доход в рублях — поменял рубли на валюту и получил столь же высокий валютный доход), которые именуются керритрейдом, лишаются экономического смысла.

Да, доход в валюте пока еще можно получить путем покупки-продажи российских облигаций, но если учесть плату за риск со всеми конвертациями, то работать с рублем становится невыгодно, спрос на него снижается. Вот нерезиденты — владельцы рублевых российских облигаций и стали выходить из них. А тут еще угроза новых санкций. Не то что выходить из российских ГКО будешь — побежишь из них.

На самом деле процесс выхода из рублевых облигаций начался еще весной 2020 года. Рекордно высокого уровня доля нерезидентов в российских облигациях достигла 1 марта 2020 года — 34,9% (6,0% — ключевая ставка Банка России), на 1 июля 2020 годы их было уже 30,6% (ставка 4,5%) на 1 августа 2020 года доля нерезидентов уменьшилась до 29,8%. Понижение ставки до 4,25% стало своеобразным рубиконом. То есть новые обстоятельства лишь усиливают ранее сформировавшуюся плохую тенденцию для рубля.

Кстати, есть еще один момент — психологический. Сегодня в паре доллар–евро предпочтительнее выглядит евро. А евро уже достигало на днях отметку в 90 рублей, за которой замаячил сторублевый рубеж. Такие рубежи называют психологически важными, потому что они сами превращаются в самостоятельный фактор влияния. Их рассматривают как вполне реальные ориентиры, которые скоро будут достигнуты. Вот и рубеж в 100 рублей за евро сегодня уже начал манить и притягивать.

Одним словом, рубль хоть и может откатываться назад, но все равно это будет движение вниз. Перефразируя ленинское «Шаг вперед, два шага назад», можно сказать и так: «Два шага вниз, шаг вверх». Одна надежда — не помчаться вниз, перепрыгивая через несколько ступеней.

Игорь Николаев, «Новая газета»

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