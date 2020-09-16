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Жодинцы передали «привет» милиционеру, ударившему женщину в лицо кулаком

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  • 16.09.2020, 11:47
  • 11,622
Жодинцы передали «привет» милиционеру, ударившему женщину в лицо кулаком

Люди побывали у подъезда карателя.

Жители Жодино пришли к подъезду милиционера, ударившего женщину в лицо на мирной акции 13 сентября. Горожане передали «привет» карателю, сообщает телеграм-канал «Выборы. Беларусь».

Напомним, 13 сентября участники мирной акции Марш героев защищали водителя у ТЦ «Элегант», который поддержал участников митинга сигналом. Сотрудники ГАИ его отпустили, люди скандировали «Спасибо!», «Милиция с народом!». Один из милиционеров неожиданно ударил в лицо жодинку Наилю Гусакову. Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт.

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