Минздрав не может объяснить рекордную смертность белорусов 7 16.09.2020, 18:32

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И.о. министра здравоохранения пытался оправдаться на встрече с медиками.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения в Беларуси Дмитрий Пиневич не смог объяснить, с чем связана рекордная смертность в Беларуси во втором квартале 2020 года, передает euroradio.fm.

— Я ещё не видел официальной статистики Нацстата (на сайте ООН они опубликованы 6 сентября. — прим.). Смотрите, Нацстат же собирает данные не от нас, а от ЗАГСов. Нацстат видит ту смерть, которую не видим мы, — судебную, смерти на дому. То есть Нацстат собирает данные через вневедомственные учреждения, — объясняет Пиневич на встрече с медиками, которая 15 сентября прошла в БелМАПО.

По статистике ООН, во втором квартале 2020 года, на который пришелся разгар пандемии COVID-19, в Беларуси умерло на 5.605 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако официально от последствий коронавирусной инфекции в Беларуси за весь период пандемии умерло 767 пациентов. Следствием чего стали остальные почти 5 тысяч смертей?

— Никто эпидемию не оценивает по трём-четырём месяцам. Эпидемия оценивается по году… ВОЗовские специалисты, например, оценивают эпидемию вообще через полтора года. Вот тогда и будет видно, — продолжает Дмитрий Пиневич.

Апрель, май, июнь — месяцы, когда коронавирус вёл себя в Беларуси агрессивно. Только официально зафиксированный прирост больных был под тысячу в сутки. Но количество смертей, по статистике Минздрава, никогда не превышало 7 человек за день.

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