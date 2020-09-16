закрыть
16 сентября 2020, среда, 19:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав не может объяснить рекордную смертность белорусов

7
  • 16.09.2020, 18:32
  • 4,895
Минздрав не может объяснить рекордную смертность белорусов

И.о. министра здравоохранения пытался оправдаться на встрече с медиками.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения в Беларуси Дмитрий Пиневич не смог объяснить, с чем связана рекордная смертность в Беларуси во втором квартале 2020 года, передает euroradio.fm.

— Я ещё не видел официальной статистики Нацстата (на сайте ООН они опубликованы 6 сентября. — прим.). Смотрите, Нацстат же собирает данные не от нас, а от ЗАГСов. Нацстат видит ту смерть, которую не видим мы, — судебную, смерти на дому. То есть Нацстат собирает данные через вневедомственные учреждения, — объясняет Пиневич на встрече с медиками, которая 15 сентября прошла в БелМАПО.

По статистике ООН, во втором квартале 2020 года, на который пришелся разгар пандемии COVID-19, в Беларуси умерло на 5.605 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако официально от последствий коронавирусной инфекции в Беларуси за весь период пандемии умерло 767 пациентов. Следствием чего стали остальные почти 5 тысяч смертей?

— Никто эпидемию не оценивает по трём-четырём месяцам. Эпидемия оценивается по году… ВОЗовские специалисты, например, оценивают эпидемию вообще через полтора года. Вот тогда и будет видно, — продолжает Дмитрий Пиневич.

Апрель, май, июнь — месяцы, когда коронавирус вёл себя в Беларуси агрессивно. Только официально зафиксированный прирост больных был под тысячу в сутки. Но количество смертей, по статистике Минздрава, никогда не превышало 7 человек за день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос