Майк Помпео: Протесты белорусов по-настоящему нас впечатляют

Майк Помпео: Протесты белорусов по-настоящему нас впечатляют1
- 16.09.2020, 20:06
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Госсекретарь США призвал все страны, особенно Россию, уважать суверенитет Беларуси.
Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны, особенно Россию, уважать суверенитет Беларуси.
Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.
«Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Беларуси. Протесты беларусов против сфальсифицированных результатов выборов по-настоящему нас впечатляют. Насилие против них [демонстрантов] должно прекратиться», – заявил Помпео.
Помпео также призвал белорусские власти освободить гражданина США Виталия Шклярова.
Госсекретарь США добавил, что США и европейские партнеры работают над санкциями в отношении белорусского режима.