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Майк Помпео: Протесты белорусов по-настоящему нас впечатляют

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  • 16.09.2020, 20:06
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Майк Помпео: Протесты белорусов по-настоящему нас впечатляют
Майк Помпео
Фото: Reuters

Госсекретарь США призвал все страны, особенно Россию, уважать суверенитет Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны, особенно Россию, уважать суверенитет Беларуси.

Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.

«Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Беларуси. Протесты беларусов против сфальсифицированных результатов выборов по-настоящему нас впечатляют. Насилие против них [демонстрантов] должно прекратиться», – заявил Помпео.

Помпео также призвал белорусские власти освободить гражданина США Виталия Шклярова.

Госсекретарь США добавил, что США и европейские партнеры работают над санкциями в отношении белорусского режима.

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