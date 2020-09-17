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Найден новый эффективный способ победить коронавирус

  • 17.09.2020, 7:34
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Найден новый эффективный способ победить коронавирус

Открытие совершили исследователи из США.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего определили, что SARS-CoV-2 не может заражать клетки без молекулы гепарансульфата, которая находится на поверхности клеток легких и действует, как рецептор для проникновения коронавируса внутрь. О новом способе победить патоген сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell (перевод - lenta.ru).

Известно, что SARS-CoV-2 обладает белком-«шипом» (S-белок), который связывается с клеточным рецептором АСЕ2. Гепарансульфат действует как корецептор, то есть вирус должен дополнительно связаться с этой молекулой, чтобы заразить клетку. Ученые показали, что способность вируса к заражению снижается на 80-90 процентов, если с помощью ферментов удалить гепарансульфат. Кроме того, гепарин можно эффективно использовать в качестве приманки, чтобы связать коронавирус вдали от клеток человека.

По словам исследователей, полученные результаты помогут разработать новые препараты для борьбы с коронавирусом. Однако для этого необходимо еще протестировать гепарин и ингибиторы гепарансульфата на животных моделях, зараженных SARS-CoV-2.

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