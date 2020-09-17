Тадеуш Кондрусевич обратился к новому нунцию в Беларуси 1 17.09.2020, 9:03

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Митрополит отметил, что архиепископ Анте Йозич становится преемником апостолов и представителем папы в очень сложный период.

Глава Белорусского католического епископата митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который сейчас вынужденно находится за границей и не может вернуться на родину, поздравил нового апостольского нунция в Беларуси Анте Йозича с его рукоположением в епископы 16 сентября, сообщают naviny.by со ссылкой на портал Римско-католического костела в Беларуси.

Католический иерарх отметил, что архиепископ Йозич «становится преемником апостолов и представителем папы в Беларуси в очень сложный период жизни страны». По его словам, в истории «мирной с политической, национальной и религиозной точки зрения» страны никогда не было, чтобы «брат поднимал руку на брата», но теперь «есть жертвы».

«Мы были свидетелями кровопролития на улицах и площадях наших городов, — сказал Кондрусевич. — Многие люди получили ранения и тысячи были задержаны. Это привело к глубокому расколу в нашем обществе, который может спровоцировать гражданскую войну».

В то же время председатель Конференции католических епископов Беларуси отметил, что нынешний социально-политический кризис «дал толчок к укреплению добрых отношений между представителями разных конфессий и религий в духе братства и солидарности». Он добавил, что с самого начала кризиса «католическая церковь приглашает стороны конфликта к искреннему диалогу, чтобы разрешить его мирным путем».

«Для развития нашей пастырской и общественной деятельности, а также отношений с государством в этот поворотный момент нашей истории нам нужна ваша поддержка как представителя Святого престола. Поэтому мы с нетерпением ждем вашего визита в Беларусь, где вы будете осуществлять служение, порученное вам святым папой Франциском», — подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин 16 сентября рукоположил в епископы Анте Йозича, которого ранее папа Франциск назначил апостольским нунцием в Беларуси. Церемония проходила в костеле Святой Семьи санктуария Матери Божьей Островной в Солине, который находится примерно в 20 км от Триля — родного города Йозича.

Новопосвященный архиепископ Йозич обратился к духовенству и верующим костела в Беларуси по-русски. «Я с радостью приветствую католическую церковь, епископов, священников и верующих мирян Беларуси, которая в этот период переживает трудные времена в поиске выхода из сложившейся ситуации, — сказал иерарх. — С этого момента я обещаю вам свое плодотворное сотрудничество и приглашаю вас молиться о наилучшем решении ваших проблем посредством мира, диалога и солидарности, избегая любого вида насилия. Я молю Деву Марию, матерь Иисуса Христа, всегда вдохновлять вас и помогать вам в трудные моменты вашей жизни».

Кардинал Паролин отметил, что Йозич призван на службу в Беларусь, которая «переживает трудные времена на своем пути». «В деле продвижения справедливости, истины и общего блага посредством диалога и примирения вы можете рассчитывать — помимо Божьей помощи — на миролюбивый и трудолюбивый дух этого народа, на преданность католиков своей вере под руководством их пастырей, на их стремление установить братские отношения с православными христианами, на добрую волю тех, кто искренне заботится о судьбе страны», — подчеркнул госсекретарь Святого престола.

Предыдущий апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер покинул Беларусь 12 января этого года после трехлетнего служения. Теперь он представляет интересы Ватикана в Гондурасе.

Напомним, 31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство. Спустя две недели официальный портал костела в Беларуси со ссылкой на главу Госпогранкомитета Александра Лаппо сообщил, что Кондрусевича не пустили в Беларусь, поскольку милция объявила его паспорт недействительным.

Вопрос о ситуации с Кондрусевичем поднимался во время визита архиепископа Галлахера в Беларусь 11—14 сентября. После визита глава дипломатии Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой престол настаивает на том, чтобы председатель белорусского епископата «имел возможность вернуться в свою епархию и продолжать управлять своей паствой».

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