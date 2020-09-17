Видеофакт: Завораживающий ролик с Марша Героев 17.09.2020, 13:26

Фото: tut.by

Видео с дрона позволяет еще раз окунуться в атмосферу шествия.

Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» публикует еще один потрясающий ролик с Марша Героев, который прошел 13 сентября в Минске. Видео с дрона позволяет еще раз окунуться в атмосферу шествия и оценить его невероятный масштаб. К сожалению, автор не смог смонтировать этот ролик раньше, так как в какой-то момент съемки связь с дроном была утеряна и он упал.

«Автор передает слова благодарности неравнодушным белорусам, которые подняли упавший дрон и передали его владельцу!»— пишет Telegram-канал.

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