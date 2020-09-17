В ОБСЕ создадут экспертную миссию по Беларуси 17.09.2020, 18:54

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17 стран-участниц ОБСЕ заявили об инициировании «Московского механизма» для расследования событий в Беларуси.

В ОБСЕ намерены применить "Московский механизм" для создания независимой экспертной миссии по решению кризиса в Беларуси, сообщило в четверг постпредство США при ОБСЕ, передает interfax.by.

"Сегодня 17 стран-участниц (ОБСЕ), в том числе США, активизируют "Московский механизм" ОБСЕ для установления независимой экспертной миссии, которая рассмотрит достоверные сообщения о серьезных нарушениях прав человека и таких нарушениях, как фальсификация выборов и масштабное вмешательство в свободу выражения мнений и право на мирные собрания в Беларуси", - говорится в пресс-релизе американского постпредства при ОБСЕ.

Экспертная миссия впоследствии составит доклад, в котором будут содержаться рекомендации белорусским властям, ОБСЕ и международному сообществу по "возможным решениям" возникших в республике проблем.

В документе ОБСЕ призывает белорусские власти сотрудничать с данной миссией.

ОБСЕ поясняет, что ""Московский механизм" позволяет группе из десяти или более стран-участниц учредить миссию независимых экспертов, чтобы изучить особо серьезные угрозы выполнению обязательств, касающихся обеспечения прав человека" в Беларуси.

"Согласно многим достоверным сообщениям, власти в Беларуси незаконно и насильственно задерживали, арестовывали и жестоко обращались со многими белорусами, которые мирно требовали обеспечения права определять курс их страны посредством свободных и честных выборов", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в ОБСЕ отметили, что власти страны никак не отреагировали на "прежние предложения руководства ОБСЕ содействовать национальному диалогу между белорусскими властями и представителями народа Беларуси".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента.

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