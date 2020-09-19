Блестящий марш женской солидарности1
- 19.09.2020, 8:27
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Сегодня, 15.00. Минск: Комаровка напротив «Лидо». Другие города: центральные улицы.
Независимые телеграм-каналы обратились к белорусам в субботу, 19 сентября:
Блестящий марш женской солидарности
Сегодня, 15.00.
Минск: Комаровка напротив Лидо и все прилегающие ТЦ.
Другие города: центральные улицы!
Товарищи силовики, знаем, вы это читаете. Мы хотим мира!
В который раз вы нас пытались запугать и остановить. Мы не хотим воевать. Когда мы выходим на улицы, мы идем как на праздник!
Мы призываем Женские миротворческие войска выйти на улицу, чтобы повторить, чего мы хотим!
расследования по делам о насилии над демонстрантами!
свободу политзаключенным
выборы БЕЗ Лукашенко
И отпускайте уже наших подруг!
Дорогие женщины! Собираемся в образе тихушниц! Пусть даже ваш бывший вас не узнает в этот день.
Берем с собой мишуру, глиттер, боа и разноцветные ленты! Во время шествия из серой толпы мы вдруг превратимся в яркое общество новой страны.
Любой, кто покушается на свободу мирных демонстранток, будет сверкать еще неделю!💫
Не дотрагиваемся до силовиков и не бросаем блестки прямо в глаза - это может быть расценено как нападение
Мы невероятные и знаем это!