Блестящий марш женской солидарности 1 19.09.2020, 8:27

1,722

Фото: «Наша Ніва»

Сегодня, 15.00. Минск: Комаровка напротив «Лидо». Другие города: центральные улицы.

Независимые телеграм-каналы обратились к белорусам в субботу, 19 сентября:

Блестящий марш женской солидарности

Сегодня, 15.00.

Минск: Комаровка напротив Лидо и все прилегающие ТЦ.

Другие города: центральные улицы!

Товарищи силовики, знаем, вы это читаете. Мы хотим мира!

В который раз вы нас пытались запугать и остановить. Мы не хотим воевать. Когда мы выходим на улицы, мы идем как на праздник!

Мы призываем Женские миротворческие войска выйти на улицу, чтобы повторить, чего мы хотим!

расследования по делам о насилии над демонстрантами!

свободу политзаключенным

выборы БЕЗ Лукашенко

И отпускайте уже наших подруг!

Дорогие женщины! Собираемся в образе тихушниц! Пусть даже ваш бывший вас не узнает в этот день.

Берем с собой мишуру, глиттер, боа и разноцветные ленты! Во время шествия из серой толпы мы вдруг превратимся в яркое общество новой страны.

Любой, кто покушается на свободу мирных демонстранток, будет сверкать еще неделю!💫

Не дотрагиваемся до силовиков и не бросаем блестки прямо в глаза - это может быть расценено как нападение

Мы невероятные и знаем это!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».