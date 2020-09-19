Какие курсы евро и доллара установили банки в субботу
- 19.09.2020, 15:43
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Обзор журналистов.
Самый выгодный курс продажи банками доллара — 2,576 рубля, а евро — 3,05 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили банки.
Выше всего курс продажи банком доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,576 рубля (Paritetbank и Белинвестбанк), 2,578 рубля (РРБ-Банк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусском народном банке, Абсолютбанке — по 2,568 рубля.
Курс евро выше всего в БТА Банке — 3,083 рубля, а ниже всего в Paritetbank и РРБ-Банке — 3,05 рубля, Белинвестбанке — 3,051 рубля.
Сдавать евро выгоднее всего в Абсолютбанке — по 3,039 рубля.