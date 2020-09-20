Алеша
- 20.09.2020, 11:54
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Конечно, он — не панацея, хотя архетип — богатырь.
Поэтесса из Санкт-Петербурга Вероника (Вика) Ермакова посвятила стихотворение российскому оппозиционному политику Алексею Навальному:
Получен сигнал невербальный,
что кипиш в верхах капитальный,
с экранов в режиме авральном
разбойничий слышится свист.
Казавшийся столь идеальным,
план "N" получился провальным,
и вышел из комы Навальный —
в Германии русский юрист.
Лет десять он пробыл в опале,
в Кремле о нем дружно молчали,
а главное — имя — все знали
нельзя называть вообще.
Пока методички писали —
история шла по спирали,
и вот уж он в полуфинале
и в белом, представьте, плаще.
Был слух — он тотальную секту
создал ради PR-эффекта,
но шла молодежь на проспекты,
ему отдавая респект.
А если смотреть на субъекта
в пределах иного аспекта —
из всех прокремлевских проектов —
он самый удачный проект.
Как будто Тугарина Змея
снять хочет с изломанной шеи!
Конечно, он — не панацея,
хотя архетип — богатырь.
В его сумасбродной затее
велик элемент лотереи,
но как же с ним рядом бледнеет
практически каждый упырь.
Того, Кто Садится В Галошу,
сегодня изрядно корежит.
А в мире — пусть робко, но все же —
зеленый включается свет.
И Нобеля — очень похоже —
дадут, вероятно, Алеше,
Алеше, Алеше, Алеше,
а Вове, скорей всего, нет.