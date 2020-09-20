Алеша 20.09.2020, 11:54

4,824

Конечно, он — не панацея, хотя архетип — богатырь.

Поэтесса из Санкт-Петербурга Вероника (Вика) Ермакова посвятила стихотворение российскому оппозиционному политику Алексею Навальному:

Получен сигнал невербальный,

что кипиш в верхах капитальный,

с экранов в режиме авральном

разбойничий слышится свист.

Казавшийся столь идеальным,

план "N" получился провальным,

и вышел из комы Навальный —

в Германии русский юрист.

Лет десять он пробыл в опале,

в Кремле о нем дружно молчали,

а главное — имя — все знали

нельзя называть вообще.

Пока методички писали —

история шла по спирали,

и вот уж он в полуфинале

и в белом, представьте, плаще.

Был слух — он тотальную секту

создал ради PR-эффекта,

но шла молодежь на проспекты,

ему отдавая респект.

А если смотреть на субъекта

в пределах иного аспекта —

из всех прокремлевских проектов —

он самый удачный проект.

Как будто Тугарина Змея

снять хочет с изломанной шеи!

Конечно, он — не панацея,

хотя архетип — богатырь.

В его сумасбродной затее

велик элемент лотереи,

но как же с ним рядом бледнеет

практически каждый упырь.

Того, Кто Садится В Галошу,

сегодня изрядно корежит.

А в мире — пусть робко, но все же —

зеленый включается свет.

И Нобеля — очень похоже —

дадут, вероятно, Алеше,

Алеше, Алеше, Алеше,

а Вове, скорей всего, нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».