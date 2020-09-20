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Россиянка поддержала белорусов

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  • 20.09.2020, 13:07
  • 1,468
Россиянка поддержала белорусов
Фото: «Наша Ніва»

«Большинство моих соотечественников за вас, за белорусский народ».

Большинство моих соотечественников за вас, за белорусский народ. За этот месяц не встретила ни одного человека, который бы вас не поддерживал.

«Я из России, - пишет наша читательница телеграм-канала «Баста!», - но уже больше месяца всей душой и сердцем с вами. Каждый день открываю чаты Телеграм с одной мыслью: "белорусы, держитесь!"

Дай вам Бог сил и терпения. Большинство моих соотечественников за вас, за белорусский народ. За этот месяц не встретила ни одного человека, который бы вас не поддерживал.

Жыве Беларусь!»

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