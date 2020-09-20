Марш в Минске завершился на победной ноте1
- 20.09.2020, 22:25
- 9,357
Белорусы снова показали силу.
Друзья, сегодня мы снова показали нашу силу и неплохо погоняли тараканьих опричников по всему городу. Есть чем гордиться, пишет телеграм-канал «Баста!».
Марш в Минске завершился на победной ноте - впервые за долгое время мы не уходили из центра города, а заняли его.
Многотысячные протесты прошли во всех областных центрах, во многих райцентрах. В Бресте люди дали отпор силовикам и отбивали их нападения несколько раз.
Уже второй месяц мы показываем, что инструментов для подавления народного протеста у таракана просто нет. Мы не собираемся останавливаться, и никто не в силах помешать нам собираться в наших городах.
Продолжаем наступление и не даем передышки трусливому «таракану».