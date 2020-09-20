Марш в Минске завершился на победной ноте 1 20.09.2020, 22:25

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фото: tut.by

Белорусы снова показали силу.

Друзья, сегодня мы снова показали нашу силу и неплохо погоняли тараканьих опричников по всему городу. Есть чем гордиться, пишет телеграм-канал «Баста!».

Марш в Минске завершился на победной ноте - впервые за долгое время мы не уходили из центра города, а заняли его.

Многотысячные протесты прошли во всех областных центрах, во многих райцентрах. В Бресте люди дали отпор силовикам и отбивали их нападения несколько раз.

Уже второй месяц мы показываем, что инструментов для подавления народного протеста у таракана просто нет. Мы не собираемся останавливаться, и никто не в силах помешать нам собираться в наших городах.

Продолжаем наступление и не даем передышки трусливому «таракану».

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